«У меня аж пресс от смеха заболел»: провальная попытка кота забраться на стул развеселила всех

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал забавный кот.

Питомец пытался забраться на стул. Однако усилия оказались тщетными. Ситуацию не спасли даже острые когти, которыми пушистик крепко вцепился в мягкое сиденье.

«Ловкость» кота рассмешила пользователей Сети. «Зато я очень красивый», «Сделал вид, что не очень-то и хотелось ему на этот стул», «Пацан к успеху шел!», «У меня аж пресс от смеха заболел», – написали в комментариях.

ФОТО: depositphotos

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