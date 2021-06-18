ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«У меня аж пресс от смеха заболел»: провальная попытка кота забраться на стул развеселила всех

18.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«У меня аж пресс от смеха заболел»: провальная попытка кота забраться на стул развеселила всех

В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал забавный кот. 

Питомец пытался забраться на стул. Однако усилия оказались тщетными. Ситуацию не спасли даже острые когти, которыми пушистик крепко вцепился в мягкое сиденье. 

«Ловкость» кота рассмешила пользователей Сети. «Зато я очень красивый», «Сделал вид, что не очень-то и хотелось ему на этот стул», «Пацан к успеху шел!», «У меня аж пресс от смеха заболел», – написали в комментариях. 

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал забавный кот.  Питомец пытался забраться на стул. Однако усилия оказались тщетными. Ситуацию не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блізкі да Лукашэнкі бізнэсовец Пефціеў наняў лабістаў у ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by