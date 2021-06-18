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«У меня аж пресс от смеха заболел»: провальная попытка кота забраться на стул развеселила всех
Источник материала: ОНТ
В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал забавный кот.
Питомец пытался забраться на стул. Однако усилия оказались тщетными. Ситуацию не спасли даже острые когти, которыми пушистик крепко вцепился в мягкое сиденье.
«Ловкость» кота рассмешила пользователей Сети. «Зато я очень красивый», «Сделал вид, что не очень-то и хотелось ему на этот стул», «Пацан к успеху шел!», «У меня аж пресс от смеха заболел», – написали в комментариях.
ФОТО:
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В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал забавный кот. Питомец пытался забраться на стул. Однако усилия оказались тщетными. Ситуацию не...
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