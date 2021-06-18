В Горецком районе мужчина погиб, выстрелив в себя из самодельного оружия

Источник материала: ОНТ

В Горецком районе местный житель погиб, случайно выстрелив в себя из собственноручно изготовленного им огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно данным следствия, двое жителей деревни Сеньково двое мужчин наладили производство самодельного ручного огнестрельного оружия. Во время проведения сварочных работ в результате самопроизвольного выстрела погиб хозяин дома. 55-летний мужчина получил смертельное ранение.

Его напарник, также находившийся в гараже во время выстрела, собрал находившиеся в помещении составные части оружия и боеприпасы, после чего он выкинул их в ближайшею реку. Впоследствии они были обнаружены следователями.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность – в его отношении возбуждено дело по ч.3 ст.925 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

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