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Шокирующая правда о пятизвездочных отелях, которую вы бы предпочли не знать (но все же лучше быть в курсе!)
Источник материала: ОНТ
Многие туристы предпочитают останавливаться во время отдыха в пятизвездочных отелях, считая их гарантом идеальной чистоты и прекрасного сервиса. Правда, путешественники не подозревают, что может скрываться за красивой картинкой. Пользователь портала Reddit под ником catstevenseagal адресовал персоналу пятизвездочных отелей просьбу рассказать о своей работе. В том числе о секретах, которые нужно знать туристам. Вот некоторые из историй, которые
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Шокирующая правда о пятизвездочных отелях, которую вы бы предпочли не знать (но все же лучше быть в курсе!)
Многие туристы предпочитают останавливаться во время отдыха в пятизвездочных отелях, считая их гарантом идеальной чистоты и прекрасного сервиса. Правда,...
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