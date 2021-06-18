Не сочетайте мясо с этими продуктами! Список, который нужно знать наизусть

Источник материала: ОНТ

С какими продуктами не следует сочетать мясо, РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Татьяна Бочарова также отметила, что запивать мясо лучше не чаем и кофе, а водой или цитрусовым соком.

ФОТО: pixabay









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