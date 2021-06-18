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Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала на первом этапе очередного розыгрыша Евролиги
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала на первом этапе очередного розыгрыша Евролиги в португальском Назаре.
В первом матче предварительной группы «С» белорусы уступили одной из сильнейших команд мира Испании – 3:6. Белорусы вели в счете, но соперники перехватил инициативу и уверенно довели встречу до победы. Сегодня наша команда встретится с россиянами, а завтра завершит первый этап турнира матчем с турками. После сборная Беларуси также в Назаре с 21 по 27 июня сразится за путевку в финальную стадию чемпионата мира. В квалификационной группе нашими соперниками будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. По итогам отборочного турнира пропуска в Москву получат четыре команды. Финальная часть планетарного форума с участием 16 команд пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.
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Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала на первом этапе очередного розыгрыша Евролиги
Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно стартовала на первом этапе очередного розыгрыша Евролиги в португальском Назаре. В первом матче предварительной...
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