ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олег Юреня и Алина Невмержицкая победили в заезде байдарочников на тысячу метров в чемпионате Беларуси

18.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Олег Юреня и Алина Невмержицкая победили в заезде байдарочников на тысячу метров в чемпионате Беларуси

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. 

В заезде байдарочников на тысячу метров победили Олег Юреня и Алина Невмержицкая. На этой же дистанции в каноэ золотую медаль завоевал Максим Петров, а у женщин на 200 метров – Елена Ноздрева. Также стали известны победители в заездах байдарок-четверок на 500 метров. Лучшими и у мужчин, и у женщин стали представители Гомельской области. 

Завершатся соревнования в воскресенье. Чемпионат страны станет заключительным этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио. Нашу команду на главном старте четырехлетия представят 12 спортсменов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.  В заезде байдарочников на тысячу метров победили Олег Юреня и Алина Невмержицкая. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блізкі да Лукашэнкі бізнэсовец Пефціеў наняў лабістаў у ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by