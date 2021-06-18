Олег Юреня и Алина Невмержицкая победили в заезде байдарочников на тысячу метров в чемпионате Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

В заезде байдарочников на тысячу метров победили Олег Юреня и Алина Невмержицкая. На этой же дистанции в каноэ золотую медаль завоевал Максим Петров, а у женщин на 200 метров – Елена Ноздрева. Также стали известны победители в заездах байдарок-четверок на 500 метров. Лучшими и у мужчин, и у женщин стали представители Гомельской области.

Завершатся соревнования в воскресенье. Чемпионат страны станет заключительным этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио. Нашу команду на главном старте четырехлетия представят 12 спортсменов.

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