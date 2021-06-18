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Водянка яичек у мужчин. Что это такое и как лечится? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Что такое гидроцеле у мужчин, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Гидроцеле, или водянка яичка, – это доброкачественный процесс, при котором в полости мошонки скапливается серозная жидкость, возникает ее припухлость, появляется уплотнение. Иногда оно может сопровождаться болезненными ощущениями.
Как избавиться от этой проблемы? Подробнее – в видеоинформации.
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Что такое гидроцеле у мужчин, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов....
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