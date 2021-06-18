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Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в полуфинал теннисного турнира в Берлине
Источник материала: ОНТ
В очередном поединке белоруски обыграли Петру Мартич (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
В полуфинале нашим теннисисткам будут противостоять Шэрон Фишман (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика). Поединок пройдет завтра. Ранее Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал одиночного разряда, где победила немецкую теннисистку Анжелику Кербер - 6:3, 7:5. Следующей соперницей белоруски станет Джессика Пегула (США). Матч пройдет 18 июня.
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В очередном поединке белоруски обыграли Петру Мартич (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале нашим теннисисткам будут...
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