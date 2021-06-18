От таких женщин бегут мужчины! Топ-5 ошибок в общении с противоположным полом. Не делайте так никогда!

Источник материала: ОНТ

Мужчины обычно четко знают, что им нравится, а что нет. Есть 5 видов женского поведения, которые практически всегда отталкивают достойных мужчин. Для них все эти пункты критичны. Они подсказывают, что вы в себе не уверены, совсем отчаялись и стремитесь как можно быстрее его привязать и выйти замуж.





Вы даете ему больше, чем он вам. Всеми своими действиями вы постоянно показываете насколько мужчина вам дорог. Вы забыли, кто вы и для чего живете и что в вашей жизни является ценностью. Вы разучились жить для себя. И мужчина это четко видит и понимает. Знайте, когда вы что-либо делаете для мужчины, он думает, что вы его благодарите за то, что он такой классный. В этот момент он осознает, что является для вас важнее, чем вы сами. Помните, вы не удержите мужчину в отношениях, рассказывая и показывая, насколько сильно любите. Единственное, что у него возникает при сильной вашей увлеченности, так это желание отдалиться, эмоционально и физически подальше отстраниться.

Чем ниже для вас важность конкретного мужчины, тем выше его заинтересованность. Кроме того, каждому мужчине необходимо быть уверенным, что это он сам выбрал вас, а не вы его уговорили.

Вы притворяетесь, что все хорошо, когда все плохо. Вы скрываете себя реальную только для того, чтобы произвести впечатление. В ваших отношениях нет определенности, они не развиваются, мужчина не спешит брать ответственность, но при этом вы настойчиво показываете, что являетесь самым лучший вариант для него. Своим поведением и желанием угодить, вы убеждаете, что он выбрал себе замечательную женщину, и с вами действительно можно строить серьезные отношения. Ваша ошибка в том, что это общение ни к чему не ведет, но вы, тем не менее, продолжаете в нем находиться.

Помните, чем выше ваш интерес, тем более пренебрежительно партнер относится к вам.







Вы указываете ему, что делать. Порой женщины считают просто своим долгом воспитывать мужчину, следить за его внешним видом, давать рекомендации и наставления. Мужчины же категорически не любят, когда их поучают, командуют, критикуют. Их раздражает, когда контролируют их дела. Такое женское поведение убивает любовь и взаимопонимание. С точки зрения мужского пола, вы не воспринимаете его как зрелую и самодостаточную личность, не принимаете таким, какой он есть, хотите переделать. А значит, не любите и не доверяете. И ему становится трудно быть открытым и искренним в таком союзе, возникает желание побыстрее выбраться на свободу. Рядом с такой женщиной мужчина начинает сомневаться в себе, теряет собственное уважение. Люди вообще не любят, когда их учат, тем более, мужчины. Общение с такой женщиной мучительно для мужского пола.

Помните, мужчинам нравится быть компетентными, правильными, самыми умными и им всегда хочется чувствовать свое превосходство перед женщиной.

Вы боитесь его потерять. Вы боитесь потерять его внимание и уже сами периодически начинаете напоминать о себе. Вы постоянно подстраиваетесь под его мнение, интересы, решения. Сами того не замечая, вы входите в мужскую роль. И уже не вас преследуют, а вы гоняетесь за мужчиной. Вы начинаете бороться за внимание избранника, и уже сами добиваетесь его. При этом его интерес действительно начинает угасать. Ведь мужчина чувствует, что у него забрали возможность покорять и завоевывать. Ему кажется, что теперь уже вы добиваетесь и пытаетесь его удержать. Задумайтесь, таким образом, вы слишком легко ему достаетесь.

Мужчины по-настоящему ценят только то, во что вкладываются своими ресурсами: временем, деньгами, энергией, эмоциями. Лучший способ не потерять мужчину – любить себя!







Ваша быстрая влюбленность. Пока в начале отношений сексуальная энергия преобладает, вы наделяете своего избранника невероятным потенциалом, потому что вам с ним хорошо. Вы награждаете его качествами, которых, возможно, у него никогда не было, и нет. Вам кажется, что партнер более чувственный, нежный, надежный, мужественный. Для вас он – поставщик счастья. Безусловно, на первом этапе влюбленности, он тоже становится лучшей версией себя. Знайте, если мужчина является единственным источником удовольствия, значит, вы не умеете наполнять свою жизнь яркими и красочными моментами. И это главная ошибка.

Встречаясь с мужчиной, не стоит делать поспешные выводы и принимать окончательные решения, что это именно тот человек, который вам необходим. И помните: ваш партнер не несет ответственность за ваши ощущения счастья и спокойствия.

Задумайтесь о себе! Уберите фокус внимания с мужчины и поставьте себя на первое место. Начните удовлетворять собственные потребности. Принимая все решения, думайте первостепенно о своем комфорте и удобстве. Именно так вы начнете привлекать достойных мужчин, которые могут и хотят делать вас счастливой.





Фото: Pexels

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