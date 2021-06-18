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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары

18.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары

Уровень опасности погодных условий в Беларуси на 19 мая был повышен до оранжевого из-за надвигающейся жары. Об этом сообщает Белгидромет.

Так, в дневные часы температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30°С…+32°С. При этом в столице максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

В воскресенье-понедельник температура воздуха вырастет до +30°С…+33°С. В Минске максимальная температура может достигнуть +32°С.

Фото: Freepik

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Теги: Минск
 
 
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Уровень опасности погодных условий в Беларуси на 19 мая был повышен до оранжевого из-за надвигающейся жары. Об этом сообщает Белгидромет. Так, в дневные часы...
 
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