Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары

Источник материала: ОНТ

Уровень опасности погодных условий в Беларуси на 19 мая был повышен до оранжевого из-за надвигающейся жары. Об этом сообщает Белгидромет.

Так, в дневные часы температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30°С…+32°С. При этом в столице максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

В воскресенье-понедельник температура воздуха вырастет до +30°С…+33°С. В Минске максимальная температура может достигнуть +32°С.

Фото: Freepik

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