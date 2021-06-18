|
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары
Источник материала: ОНТ
Уровень опасности погодных условий в Беларуси на 19 мая был повышен до оранжевого из-за надвигающейся жары. Об этом
Так, в дневные часы температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30°С…+32°С. При этом в столице максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
В воскресенье-понедельник температура воздуха вырастет до +30°С…+33°С. В Минске максимальная температура может достигнуть +32°С.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень опасности погодных условий в Беларуси на 19 мая был повышен до оранжевого из-за надвигающейся жары. Об этом сообщает Белгидромет. Так, в дневные часы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)