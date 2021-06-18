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В Крыму устраняют последствия мощного наводнения

18.06.2021 16:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Крыму устраняют последствия мощного наводнения

Мощное наводнение в Крыму. Из зон подтопления на военной технике эвакуированы почти полторы тысячи человек.

Вслед за Керчью тонет Ялта. Здесь объявлен режим ЧС. Река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Сильный поток воды на улицах сносит автомобили. Затоплены подземные пешеходные переходы, первые этажи некоторых магазинов и жилых домов. За шесть часов в Ялте выпала месячная норма осадков, дожди продолжаются. Оценки ущерба еще не проводились, но, судя по видео, убытки достаточно серьезные.

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Мощное наводнение в Крыму. Из зон подтопления на военной технике эвакуированы почти полторы тысячи человек. Вслед за Керчью тонет Ялта. Здесь объявлен режим ЧС....
 
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