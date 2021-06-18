Киреев: противостояние России с Западом не может продолжаться по инерции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Никто не ожидал настолько серьезного диалога между лидерами России и США, многие были настроены скептично по отношению к факту встречи двух лидеров, отношения находились в настолько низкой точке, что сложно что-то исправить, отметил гость радио Sputnik.

"Выбраться из этого казалось невозможно, Америка постоянно нападала на Россию, всегда Россия виновата, что бы ни произошло, надо ввести против России санкции. Но оказалось, что мир меняется быстрее, чем наши представления о нем", ― полагает Киреев.

Еще накануне встречи в Швейцарии не было очевидно, что Байден готов предложить Путину совершенно новый формат отношений, а речь действительно идет об отношениях нового формата, убежден собеседник Sputnik.

"Россия и США признали, что они уже не те страны, какими были 30 лет назад. Для Америки это падение произошло медленнее и менее заметно, но тем не менее, тоже произошло. Но появился новый фактор в лице Китая, и Китай эта та глыба, тот айсберг, которой всплыл в мировом океане – и экономическом, и политическом, и это не могли не заметить американцы. И действуют они сейчас, предотвращая возможный союз России и Китая", ― рассуждает эксперт.

Пока Китай сильнее экономически, но слабее политически, он готов договариваться, но интересы КНР не всегда совпадают с Россией, кроме того, необходимо оценивать перспективу отношений стран-гигантов – какими они могут быть в развитии ― через 20-30 лет, отмечает эксперт.

"То, что Путин пошел на эту встречу, говорит о том, что Россия тоже устала от противостояния. И о том, что старая конфигурация не может продолжаться инерционно – нам воевать с Западом и находиться и находиться в изоляции. Но в то же время сближаясь с Китаем, мы оказываемся в ближайшей перспективе ― через 5-7 лет ― в чрезмерной зависимости от него, и это тоже настораживает наших политиков в том, что это надо как-то сбалансировать", ― говорит Киреев.

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