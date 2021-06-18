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Военные Беларуси и России сверили часы в финансовой сфере
18.06.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июня – Sputnik. Сегодня состоялась рабочая встреча замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.
Как сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы поставок продукции военного назначения, а также ремонта и модернизации вооружения и военной техники, стоящей на вооружении в армии республики.
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Стороны сверили часы по вопросам финансового взаимодействия, наметили перспективы сотрудничества по этому направлению с учетом национальных интересов и приоритетов двух государств", - отметили в пресс-службе армии России.
Ранее Татьяна Шевцова рассказала, что российская сторона предложила белорусским коллегам внедрить отработанную в России систему финансового контроля за расходом средств на оборону. Подобная система позволяет заблокировать нецелевое использование бюджета на гособоронзаказ.
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