Такого подтопления не было сто лет: Ялту сносит потоками воды

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сильные дожди обрушились на побережье Крыма и привели к разливам рек и подтоплениям городов Ялта, Симферополь, Севастополь и Евпатория.

Наиболее сильное подтопление сегодня наблюдается в Ялте. Большая часть города обесточена, прекращено водоснабжение, расселены 62 человека. Жертв нет, но травмы получили восемь человек.

За ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало две месячные нормы - 187 миллиметров осадков. Вышли из берегов реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, в центре не работает общественный транспорт.

Последний раз такое количество осадков и разлив рек были, по сообщению администрации Ялты, в 1922 году.

Также серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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