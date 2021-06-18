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Такого подтопления не было сто лет: Ялту сносит потоками воды
18.06.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сильные дожди обрушились на побережье Крыма и привели к разливам рек и подтоплениям городов Ялта, Симферополь, Севастополь и Евпатория.
Наиболее сильное подтопление сегодня наблюдается в Ялте. Большая часть города обесточена, прекращено водоснабжение, расселены 62 человека. Жертв нет, но травмы получили восемь человек.
За ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало две месячные нормы - 187 миллиметров осадков. Вышли из берегов реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, в центре не работает общественный транспорт.
Последний раз такое количество осадков и разлив рек были, по сообщению администрации Ялты, в 1922 году.
Также серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где объявлен режим ЧС регионального масштаба.
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