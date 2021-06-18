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Беларусов обрадовали, что они смогут получать визы на территории Польши. Вот почему это не так

18.06.2021 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На этой неделе появилась новость о том, что беларусы смогут обращаться за визами (рабочими и туристическими) в спецотдел польского МИД – то есть якобы прямо на территории Польши. Соответсвующее постановление подписал министр иностранных дел Польши, оно вступило в силу 14 июня. В СМИ писали, что Беларусь – единственная страна, гражданам которой поляки таким образом упростили процесс подачи заявлений на получение визы. 

Как оказалось, все не так просто – на деле подписанное постановление не дает права беларусам получать визы в Польше. По информации наших коллег из Reform.by объясняем, что происходит. 

Юрист Ольга Добровольская, директор отдела правовой помощи «Центра белорусской солидарности», рассказала Reform.by, что постановление приняли, потому что в Беларуси сильно сократилось количество дипломатического персонала. И в Польше, при помощи этого документа, хотят увеличить скорость выдачи виз, но это не означает, что беларусы смогут получать визы не на территории Беларуси. Ольга подчеркнула, что постановление министерства не может противоречить закону, а в законе четко указано – визы выдает консул.

«Но существует иерархия законов. В польском Законе «Об иностранцах» прямо написано, что визы выдаёт консул. Постановление находится ниже закона в этой иерархии и не может ему противоречить. Поэтому информация о том, что визы будут выдавать на территории Польши, не соответствует действительности. В постановлении лишь указано, что за визами можно обращаться в МИД на основании статьи 66 Закона «Об иностранцах», которая говорит, что виза выдаётся при посредничестве консула», – рассказала Ольга. 

То есть теперь беларусы могут общаться за визами либо через консула (как делали это всегда), либо через специальные пункты приёма обращений за визами, которые находятся на территории Беларуси. Как пояснила Ольга, во втором случае визу выдаст не консул, а МИД. 

Таким образом, подписанное постановление лишь позволяет увеличить пропускную способность по выдаче виз: «Технически для беларусов ничего не меняется. Обращаться и получать визу на территории Польши по-прежнему нельзя», – заключила Ольга. 

 
Теги: Новости
 
 
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На этой неделе появилась новость о том, что беларусы смогут обращаться за визами (рабочими и туристическими) в спецотдел польского МИД – то есть якобы прямо на...
 
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