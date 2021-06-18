ЕС согласовал санкции против режима Лукашенко

Источник материала: АФН

Государства Европейского союза согласовали в пятницу пакет экономических санкций против режима Лукашенко.

Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД Австрии, передает ТАСС.

По его данным от источников в ЕС, достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе: отказ от новых кредитов, запрет на торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги.

В свою очередь, журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак сообщил в twitter, что в понедельник, 21 июня главы МИД стран ЕС дадут «политический зеленый свет» секторальным и экономическим санкциям, которые будут введены в течение нескольких последующих дней.