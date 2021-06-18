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ТРЦ Galleria Minsk передал медицинское оборудование 6-й городской клинической больнице

18.06.2021 17:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

18 июня ТРЦ Galleria Minsk передал безвозмездную помощь 6-й городской клинической больнице Минска. Так торгово-развлекательный центр выразил благодарность медикам в преддверии Дня медицинского работника.

В числе медицинского оборудования, которое предоставил ТРЦ, – датчики к ультразвуковым диагностическим аппаратам и прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом.

"Мы очень признательны торгово-развлекательному центру Galleria Minsk за поддержку. Эта медицинская аппаратура поможет нам в диагностике и лечении пациентов", - выразил благодарность Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы.

Благотворительная помощь больнице была передана депутатом Мингорсовета и директором ТРЦ Владимиром Хейфецем.

"ТРЦ Galleria Minsk ценит работу и самоотверженность врачей, поэтому в последнее время медицинские работники – одна из основных групп, на которую направлена наша корпоративная социальная ответственность. Уверены, что эта благотворительная акция покажет хороший пример и вдохновит также наших коллег по рынку", - сказал он.

Ранее ТРЦ Galleria Minsk уже был инициатором помощи медикам. С апреля по июнь 2020 года во время первой волны COVID-19 торговый центр проводил акцию «Поддержим врачей». В ее рамках совместно с арендаторами ТРЦ систематически поддерживал медиков, в том числе доставляя обеды в больницы города.

 
Теги: Минск
 
 
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18 июня ТРЦ Galleria Minsk передал безвозмездную помощь 6-й городской клинической больнице Минска. Так торгово-развлекательный центр выразил благодарность медикам в...
 
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