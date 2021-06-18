ТРЦ Galleria Minsk передал медицинское оборудование 6-й городской клинической больнице

18 июня ТРЦ Galleria Minsk передал безвозмездную помощь 6-й городской клинической больнице Минска. Так торгово-развлекательный центр выразил благодарность медикам в преддверии Дня медицинского работника.

В числе медицинского оборудования, которое предоставил ТРЦ, – датчики к ультразвуковым диагностическим аппаратам и прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом.

"Мы очень признательны торгово-развлекательному центру Galleria Minsk за поддержку. Эта медицинская аппаратура поможет нам в диагностике и лечении пациентов", - выразил благодарность Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы.

Благотворительная помощь больнице была передана депутатом Мингорсовета и директором ТРЦ Владимиром Хейфецем.

"ТРЦ Galleria Minsk ценит работу и самоотверженность врачей, поэтому в последнее время медицинские работники – одна из основных групп, на которую направлена наша корпоративная социальная ответственность. Уверены, что эта благотворительная акция покажет хороший пример и вдохновит также наших коллег по рынку", - сказал он.