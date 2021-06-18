ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чтобы "избежать сюрпризов": претенденток на "Мисс Беларусь" проверяют на лояльность

18.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом рассказала директор дирекции спецпроектов ОНТ Елена Лобач.

В этом году в некоторых регионах у организаторов были сложности с проведением кастингов - местные девушки игнорировали провластный конкурс. Но организаторам удалось собрать 125 полуфиналисток.
 
Елена Лобач рассказала изданию sb.by об особенностях отбора конкурсанток:
 
– Это обязательный пункт анкеты – дать ссылки на свои соцсети. Мы с коллегами все подробно изучаем. Если страница в Instagram закрыта, просим открыть. Смотрим в том числе сторис, где жизнь девочек видна подробнее. Это раньше мы были как слепые котята, а сейчас узнать подноготную претенденток гораздо легче, чем, скажем, еще семь лет назад.

По словам Лобач, через образ Беларуси конкурс сможет раскрыть «настоящих белорусок». А настоящие белоруски – это «не те, кто живет сиюминутными эмоциями и выстраивается в протестные ряды с исписанными пошлостями плакатами в руках».
 
Организаторы рассчитывают провести финал конкурса 10 сентября.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказала директор дирекции спецпроектов ОНТ Елена Лобач.
 
Новости дня
Новости разные
 
Улады ў Берасьці зьліквідавалі культурніцкія пляцоўкі «Крылы Халопа» і «Грунт будучыні»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by