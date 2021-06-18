В этом году в некоторых регионах у организаторов были сложности с проведением кастингов - местные девушки игнорировали провластный конкурс. Но организаторам удалось собрать 125 полуфиналисток.

Елена Лобач рассказала изданию sb.by об особенностях отбора конкурсанток:

– Это обязательный пункт анкеты – дать ссылки на свои соцсети. Мы с коллегами все подробно изучаем. Если страница в Instagram закрыта, просим открыть. Смотрим в том числе сторис, где жизнь девочек видна подробнее. Это раньше мы были как слепые котята, а сейчас узнать подноготную претенденток гораздо легче, чем, скажем, еще семь лет назад.





По словам Лобач, через образ Беларуси конкурс сможет раскрыть «настоящих белорусок». А настоящие белоруски – это «не те, кто живет сиюминутными эмоциями и выстраивается в протестные ряды с исписанными пошлостями плакатами в руках».

Организаторы рассчитывают провести финал конкурса 10 сентября.