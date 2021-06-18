Солигорский суд признал экстремистскими два местных чата и телеграм-канал

Суд Солигорского района признал экстремистскими телеграм-чаты «Солигорск для жизни чат» и «СОЛИГОРСК ЧАТ», а также телеграм-канал «HOME Солигорск/Слуцк».



Мария Колесникова выступает 18 августа на митинге в Солигорске. Фото: vot-tak.tv

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова, основанием для признания ресурсов экстремистскими стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Минской области.

«В чатах и канале систематически ведутся прямые, косвенные и скрытые призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, распространяются экстремистские материалы, публикуются оскорбления в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов. Также там размещается нацистская символика (атрибутика) и посты, направленные на разжигание социальной вражды», — написала Чемоданова.

При этом она заявила, что «администрация сообществ не приняла меры по блокировке указанного контента, наоборот, лично распространяла экстремистские сведения».

В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.