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В МГЛУ не продлили контракт с доцентом Юрием Стуловым
Источник материала: Навiны
Юрий Стулов сотрудничал с Лингвистическим университетом более 50-ти лет. Последние годы доцент заведовал кафедрой зарубежной литературы. В сентябре прошлого года, когда в университете стали задерживать студентов, а потом и увольнять преподавателей, он активно стал на их защиту, передает телеграм-канал «МГЛУ за свободу».
«Юрий Викторович, не вам не продлили контракт, контракт не продлили всему университету. Спасибо, что встали на защиту добра», —
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Юрий Стулов сотрудничал с Лингвистическим университетом более 50-ти лет. Последние годы доцент заведовал кафедрой зарубежной литературы.
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