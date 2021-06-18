В МГЛУ не продлили контракт с доцентом Юрием Стуловым

Юрий Стулов сотрудничал с Лингвистическим университетом более 50-ти лет. Последние годы доцент заведовал кафедрой зарубежной литературы. В сентябре прошлого года, когда в университете стали задерживать студентов, а потом и увольнять преподавателей, он активно стал на их защиту, передает телеграм-канал «МГЛУ за свободу».



