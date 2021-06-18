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В МГЛУ не продлили контракт с доцентом Юрием Стуловым

18.06.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Юрий Стулов сотрудничал с Лингвистическим университетом более 50-ти лет. Последние годы доцент заведовал кафедрой зарубежной литературы. В сентябре прошлого года, когда в университете стали задерживать студентов, а потом и увольнять преподавателей, он активно стал на их защиту, передает телеграм-канал «МГЛУ за свободу».

В МГЛУ не продлили контракт с доцентом Юрием Стуловым

«Юрий Викторович, не вам не продлили контракт, контракт не продлили всему университету. Спасибо, что встали на защиту добра», — написал в «Фейсбуке» один из бывших учеников Юрия Стулова.

 
 
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Юрий Стулов сотрудничал с Лингвистическим университетом более 50-ти лет. Последние годы доцент заведовал кафедрой зарубежной литературы.
 
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