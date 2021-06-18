Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" будет впервые отработана новая система финансирования Вооруженных сил России в военное время, сообщила журналистам замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Беларусь.

По ее словам, современные военные конфликты отличаются от войн, которые велись в прошлом, потому что носят геополитический, информационный и гибридный характер.

Поэтому Генштаб ВС РФ, министерство финансов, Национальный центр управления обороной, Федеральное казначейство и Банк России разработали документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время.

"В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - рассказала замминистра обороны РФ.

После сделала особый акцент на том, что "впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад".

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на белорусской территории с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

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