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Не до экологии: запрещенную пластиковую посуду снова разрешили
Источник материала: Партизан
В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите.
Некоторые позиции, бывшие ранее запрещенными, теперь снова разрешены, пишет
Pravo.by сообщает: в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 июня 2021 г. № 42 в новой редакции перечень будет таким:
вилки,
ложки,
ножи,
палочки для размешивания напитков,
стаканы объемом до 300 мл,
тарелки,
коробки (исключение – предназначенные для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий),
чашки.
Постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года. Предыдущее изменение вступило в силу с 1 января этого года, и там позиций было больше:
вилки;
ложки;
ножи;
палочки для размешивания напитков;
cтаканы;
тарелки;
трубочки (соломинки) для напитков;
упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
чашки.
Таким образом, из списка запрещенной пластиковой посуды пропали:
- стаканы объемом более 300 мл
- Трубочки (соломинки) для напитков
- контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки для продукции общественного питания.
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В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите.
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