Не до экологии: запрещенную пластиковую посуду снова разрешили

the-village.me Некоторые позиции, бывшие ранее запрещенными, теперь снова разрешены, пишет





Pravo.by сообщает: в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 июня 2021 г. № 42 в новой редакции перечень будет таким:





вилки,

ложки,

ножи,

палочки для размешивания напитков,

стаканы объемом до 300 мл,

тарелки,

коробки (исключение – предназначенные для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий),

чашки.





Постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года. Предыдущее изменение вступило в силу с 1 января этого года, и там позиций было больше:





вилки;

ложки;

ножи;

палочки для размешивания напитков;

cтаканы;

тарелки;

трубочки (соломинки) для напитков;

упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;

чашки.





Таким образом, из списка запрещенной пластиковой посуды пропали:





- стаканы объемом более 300 мл





- Трубочки (соломинки) для напитков





- контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки для продукции общественного питания.