ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не до экологии: запрещенную пластиковую посуду снова разрешили

18.06.2021 17:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите.

Некоторые позиции, бывшие ранее запрещенными, теперь снова разрешены, пишет the-village.me

Pravo.by сообщает: в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 июня 2021 г. № 42 в новой редакции перечень будет таким:

вилки,
ложки,
ножи,
палочки для размешивания напитков,
стаканы объемом до 300 мл,
тарелки,
коробки (исключение – предназначенные для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий),
чашки.

Постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года. Предыдущее изменение вступило в силу с 1 января этого года, и там позиций было больше:

вилки;
ложки;
ножи;
палочки для размешивания напитков;
cтаканы;
тарелки;
трубочки (соломинки) для напитков;
упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
чашки.

Таким образом, из списка запрещенной пластиковой посуды пропали:

 - стаканы объемом более 300 мл

 - Трубочки (соломинки) для напитков

 - контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки для продукции общественного питания.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: в ЕС договорились об экономических санкциях против режима в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by