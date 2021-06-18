СМИ: в ЕС договорились об экономических санкциях против режима в Беларуси

сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Об этомбрюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.





«Уже понятно, что достигнуто соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем направлениям: калий, нефть и банковская сфера. На совете глав МИД [стран ЕС] в понедельник [21 июня] этому будет дан политический «зеленый свет». [Соглашение] будет финализировано в ближайшие дни», — написал журналист.





ТАСС со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати от источников в ЕС сообщает, что договоренность включает также ограничения в финансовом секторе: запрет на выдачу новых кредитов, торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, а также затронет сферу телекоммуникаций и табачного производства, экспорт оружия. Кроме того,со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати от источников в ЕС сообщает, что договоренность включает также ограничения в финансовом секторе: запрет на выдачу новых кредитов, торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, а также затронет сферу телекоммуникаций и табачного производства, экспорт оружия.





Напомним, официально решение должно быть принято на совете глав МИД стран ЕС в понедельник, 21 июня. Речь идет о четвертом пакете санкций ЕС.





Кроме того, ожидается опубликование уже принятого 16 июня пакета санкций в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Беларуси. Это список из 78 физических и 7 юридических лиц из Беларуси, на которых будут наложены санкции.





По информации СМИ, в него на этот раз войдет ряд бизнесменов, наиболее приближенных к высшим кругам власти. При этом стало известно, что Австрия добивается смягчения санкций для банковского сектора Беларуси.





Отметим также, что на следующей неделе также объявят о новых санкциях и США.