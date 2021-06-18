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СМИ: в ЕС договорились об экономических санкциях против режима в Беларуси
Источник материала: Партизан
Страны Евросоюза пришли к соглашению о введении секторальных экономических санкций в отношении правящего в Беларуси режима
Об этом
«Уже понятно, что достигнуто соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем направлениям: калий, нефть и банковская сфера. На совете глав МИД [стран ЕС] в понедельник [21 июня] этому будет дан политический «зеленый свет». [Соглашение] будет финализировано в ближайшие дни», — написал журналист.
Кроме того,
Напомним, официально решение должно быть принято на совете глав МИД стран ЕС в понедельник, 21 июня. Речь идет о четвертом пакете санкций ЕС.
Кроме того, ожидается опубликование уже принятого 16 июня пакета санкций в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Беларуси. Это список из 78 физических и 7 юридических лиц из Беларуси, на которых будут наложены санкции.
По информации СМИ, в него на этот раз войдет ряд бизнесменов, наиболее приближенных к высшим кругам власти. При этом стало известно, что Австрия добивается смягчения санкций для банковского сектора Беларуси.
Отметим также, что на следующей неделе также объявят о новых санкциях и США.
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Страны Евросоюза пришли к соглашению о введении секторальных экономических санкций в отношении правящего в Беларуси режима
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