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Лавров почему-то уверен: конституционная реформа приведет к окончательной нормализации в Беларуси

18.06.2021 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова сказал, что конституционная реформа в Беларуси будет содействовать нормализации ситуации в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главной МИД Беларуси Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, министр иностранных дел Беларуси проинформировал его о ходе реформы.

«Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры этой работы. Мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Беларуси и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны», — сказал Лавров.
 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова сказал, что конституционная реформа в Беларуси будет содействовать нормализации ситуации в стране. Об этом он...
 
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