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Пеле: Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд
Источник материала: Партизан
Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре, который может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.
«Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ. Это заразительно.
Я, как и все бразильцы, счастлив всегда, когда вижу, как он играет в футбол. Сегодня он сделал еще один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с той же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру», – написал Пеле в инстаграме.
Форвард забил во всех четырех июньских матчах за сборную Бразилии. Забив в ворота Перу (4:0) на Кубке Америки, 29-летний футболист достиг отметки в 68 голов за сборную. Рекорд Пеле – 77 мячей, пишет
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Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре, который может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.
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