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Писатель Борис Херсонский назвал пять отличий украинцев от русских

18.06.2021 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский описал в «Фейсбуке» отличия между украинцами и русскими.

Писатель Борис Херсонский назвал пять отличий украинцев от русских
Источник: craftmagazine.net

«Не думаю, что хоть один из президентов нашей страны через сто дней своего правления мог бы похвастать 85-процентной поддержкой. Украинский народ как-то иронично относится к своим вождям, возможно, потому что вождь в Украине еще не родился, а, скорее всего, потому что у нас каждый сам себе вождь. Избранного гетмана для начала обмазывали грязью, чтобы не забывал, что вышел из земли и в землю вернется», — назвал Херсонский первое отличие.

По его мнению, украинцы менее подвержены паранойе, не считают, что против Украины существует «всемирный заговор».

«Мы менее склонны славить правителей, по крайней мере я не слышал песен во славу любого из наших президентов, вроде тех, которые поются в честь Путина», — продолжил писатель.

Четвертое отличие, по словам Херсонского, в идее самостоятельности: «Лозунг самостоятельности чуть напоминает идеи “чучхе”, ибо, как доказал Лейбниц, независимости не бывает. И все же идея самостоятельности — это идея своего садика, имеющего высокую ограду».

Пятое отличие — в другом масштабе воровства. «Воруют у нас, думается, не менее часто, чем в РФ, но организация воровства как-то страдает в результате опять-таки конкуренции и общей безалаберности. Я бы сказал, что это «воровство с человеческим лицом», хоть и выражение этого лица мне явно не нравится», — считает Херсонский.

«В общем, усредненный образ гражданина Украины либо отсутствует, либо искать общие черты нужно на региональном уровне. При этом, как ни крути, получается нечто фольклорное», — заключил писатель.

 
 
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Писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский описал в «Фейсбуке» отличия между украинцами и русскими.
 
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