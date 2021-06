ЕЗ увядзе санкцыі супраць банкаўскай, калійнай і нафтавай галінаў беларускай эканомікі

Источник материала: Белсат

У Бруселі дасягнутае пагадненне ў справе санкцыяў супраць чыноўнікаў з Беларусі. Абмежаванні закрануць банкаўскую, калійную і нафтавую галіны, паведамляе «Радыё Свабода».

Тры галіны беларускай эканомікі патрапяць у чорны спіс Еўразвязу. У Бруселі дасягнутае пагадненне аб увядзенні санкцыяў у дачыненні банкаўскай, калійнай і нафтавай галінаў беларускай эканомікі. Паводле карэспандэнта «Радыё Свабода» Рыкарда Юзьвяка, Рада міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу прымуць гэтыя абмежаванні і на наступным тыдні чакаецца іх абвяшчэнне.

