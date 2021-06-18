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Власти РБ передали в представительство ЕС открытое «письмо трудящихся» против санкций

18.06.2021 17:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти доставили в представительство ЕС в Минске так называемое открытое письмо трудящихся, подписи под которым судорожно собирали методом уговоров, угроз и шантажа.

Утверждается, что письмо подписали представители трудовых коллективов около 50 предприятий, среди которых - АГАТ, МЗКТ, "Пинскдрев", "Белшина", "Бобруйскагромаш", "ФанДОК", "Могилевлифтмаш", "Молочный мир", "Бабушкина крынка", "Гронитекс", Брестский и Гродненский мясокомбинаты, Завод газетной бумаги и другие предприятия, передает БелТА.

Число подписантов под открытым письмом не сообщается.

Продукт белорусского агитпропа адресован председателю Европейского парламента Давиду-Марии Сасолли, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

"Мы, подписавшие это письмо, …. честно… строим машины, варим металл, перерабатываем нефть. … Мы стремимся … свободно путешествовать через границы не в поисках нового дома или пособия беженца, а для туризма (в условиях закрытой на выезд границы – ред.) … экономические санкции, которые в первую очередь ударят по нам - рабочим, инженерам, служащим и нашим семьям", - такие фразы содержит письмо.

«Если вы, европейцы, такие поборники демократии и соблюдения прав и свобод - пригласите к себе в Брюссель любого подписавшегося под этими словами – мы Легион (не приглашенный, он или она, а МЫ – ред.), ничего не скрывая, с любой трибуны расскажем о ситуации в своей стране… Не бойтесь, здесь красиво, спокойно и безопасно… Здесь не та страна, о которой вам рассказывает кучка шарлатанов".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти доставили в представительство ЕС в Минске так называемое открытое письмо трудящихся, подписи под которым судорожно собирали методом уговоров,...
 
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