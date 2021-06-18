"Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Минской области", - отмечается в сообщении.





В ведомстве уточнили, что в указанных пабликах "систематически ведутся прямые, косвенные и скрытые призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, распространяются экстремистские материалы, публикуются оскорбления в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов. Также там размещается нацистская символика (атрибутика) и посты, направленные на разжигание социальной вражды".





"При этом администрация сообществ не приняла меры по блокировке указанного контента, наоборот, лично распространяла экстремистские сведения", - утверждают в МВД.







