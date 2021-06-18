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Жителя Речицы приговорили к полутора годам колонии за приглашения на акцию протеста

18.06.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Гомеля (судья Сергей Соловский) 18 июня признал виновным жителя Речицы Максима Елканова в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса) и приговорил к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителя Речицы приговорили к полутора годам колонии за приглашения на акцию протеста

Прокурор Ирина Курбацкая просила наказать обвиняемого лишением свободы на два года, передает БелаПАН.

Максим Елканов 10 августа 2020 года позвонил друзьям и коллегам и предложил собраться в центре Речицы. Компания собралась, но в райцентре акций протеста не было. Тогда компания поехала в Гомель. По приезде в областной центр все они были практически сразу же задержаны милицией, а вскоре отпущены из РОВД. Позднее приглашение собраться следствие и суд расценили как «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Адвокат Валентина Котко заявляла на прениях, что лишение свободы — слишком строгое наказание для Елканова. Она просила избрать наказание, не связанное с лишением свободы, обратив внимание на то, что ее подзащитный работает, имеет положительные характеристики, у него мать-инвалид, которая нуждается в помощи.

«Ну созвонился он, ну собрались, ну постояли… Никаких действий не было, никаких лозунгов. Я не вижу вообще оснований, чтобы за те действия он был изолирован от матери, от работы и друзей. Что, он за два года исправится? А что ему исправлять? Мне тут понятна позиция обвинения, тут наказание хотят не для Елканова, а для всех остальных, которые участвовали в таких действиях, что исправляться надо в местах лишения свободы. Тут же планировали поучаствовать — но не дошли, остановила милиция», — сказала Котко.

В последнем слове Елканов просил не лишать его свободы, говорил, что искренне раскаялся, признал вину и обещал больше не совершать противоправных деяний.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Центрального района Гомеля (судья Сергей Соловский) 18 июня признал виновным жителя Речицы Максима Елканова в «организации групповых действий, грубо...
 
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