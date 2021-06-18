ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: «Пока мы строим дом на песке, а это очень непрочное строение»

18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Как формируется белорусская нация.

Ведущий эксперт Научно-исследовательского центра Мизеса Валерий Семилетов, рассуждая о белорусской нации, привел аллегорию с новорожденным ребенком.

— Родилась ли нация? Да родилась. Но она должна расти и это долгий процесс. Поскольку нация рождалась в таком информационном пространстве, где все перемешалось, где размыты основы, это будет достаточно болезненный процесс, — сказал аналитик на Примусе. — В каких-то вещах общество просыпается, у нас появилось чувство эмпатии, мы сопереживаем друг другу, пострадавшим  и т.д.

На каком-то уровне мы не воспринимаем несправедливость и обман, нам не нравятся фальсификации и пр. Но из-за того, что мы общество-ребенок, мы не мыслим большими дистанциями, то есть, фундаментальными вещами, мы мыслим короткими отрезками.

Семилетов продолжает о том, что белорусы еще расходятся во многих вопросах, по многим не могут совмещать слова и дела.

— Допустим, общество не отождествляет православную церковь, как институт, с теми конкретными людьми, которые сегодня увольняют священников, затыкают им рты. Люди говорят, это не православная церковь. Тогда вопрос: а кто это? Царь хороший, а бояре плохие?

И второе, мы все еще во всем ищем какой-то подвох, секрет. Оправдываем ту же БПЦ, они так делают и говорят, потому что не могут по-другому. Почему не могут? Могут, но не хотят рисковать.

Пока мы строим дом на песке. Не на каменном фундаменте. А это очень непрочное строение, потому что основание у него такое же непрочное. Оно не выдержит никакого напора. Потому что, если фундамент не основан на базовых ценностях, которые разделяются обществом, и в основе этих ценностей не стоят семья, свобода, неприкосновенность частной собственности и приватности, уважение, общество, которое не строится на этих ценностях, не может долго и успешно существовать.

Оно будет таким провинциальным во всех смыслах, и в интеллектуальном, в первую очередь.   

Первое, что мы должны начать строить, это свободное общество. Нельзя ничего творить в несвободе. В несвободе мы будем только заниматься выживанием, — заключает Семилетов.   

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы спросили у властей, считать ли флаг России нацистским. И вот что им ответили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by