Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио ГАИ предупредила об отработке трассы в выходные: узнали, где ловят лихачей

В связи с увеличением транспортного потока в пятницу и выходные, а также в целях минимизации аварийности Госавтоинспекция с 18 по 20 июня проводит в Минской области массированную отработку автодороги Р-23 Минск ― Микашевичи, сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды областной ГАИ Ирина Сапунова.

Отработка трассы пройдет в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов, добавила представитель ГАИ.

"Особое внимание стражи дорог уделят выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов. Кроме того, без внимания не останутся водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозят детей с нарушениями ПДД", ― предупредила она.

Наиболее внимательно инспекторы ГАИ контролируют пьяных водителей и бесправников. Будет также пресекаться нарушение водителями правил обгона и опасные маневры, превышение скорости и стихийная торговля вдоль дорог в неустановленных для этого местах, добавила Сапунова.

Также представитель ГАИ обратилась участникам дорожного движения, ставшим свидетелями грубых нарушений – появления на дороге пьяных водителей авто и мототранспорта, пешеходов или велосипедистов, без промедления сообщать о подобных фактах по номеру 102.

Советы ГАИ в связи с жаркой погодой

В предстоящие выходные дни синоптики предупредили о жаркой погоде, местами по Беларуси температура днем превысит +33°С, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. В Госавтоинспекции напомнили, что в такую погоду утомление у водителя наступает быстрее, внимание может рассеиваться, а также дали ряд рекомендаций автомобилистам.

контролировать самочувствие во время движения, взять с собой питьевую воду, чаще останавливаться и отдыхать в тени;

отказаться от дальних поездок тем, у кого есть проблемы с давлением или сердцем, а также не управлять автомобилем, если почувствовали недомогание;

контролировать систему охлаждения в автомобиле, чтобы не допустить перегрева двигателя.

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