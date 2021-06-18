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Интеграционной интенсификации Минска и Москвы не ожидается

18.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если Россия так и не приступит к финансированию проектов, одобренных в ходе союзных заседаний, существующие конфликты между Минском и Москвой могут выйти на президентский уровень.

Интеграционной интенсификации Минска и Москвы не ожидается
Об этом говорится в новом выпуске "Минского барометра", выпущенного Советом по международным отношениям "Минский диалог". 

В последние два месяца усилилась координация ведомств двух стран в рамках Союзного государства; спецслужбы продемонстрировали тесное сотрудничество, раскрыв заговор против Лукашенко, а  внешняя политика Союзного государства становится все более антизападной. Такие тренды развития белорусско-российских отношений описали эксперты в новом выпуске "Минского барометра".

В нем отмечается, что в течение марта-апреля, высокая интенсивность двусторонних отношений сохранилась и даже выросла, упор был сделан на военное сотрудничество; тема дорожных карт и союзного строительства занимала значительное место в повестке. В Беларуси 2 апреля был торжественно отмечен День единения народов Беларуси и России. Сенсационная совместная операция ФСБ и КГБ по раскрытию подготовки государственного переворота и покушения на Лукашенко еще больше усилила установившиеся после августа 2020 года тренды в двусторонних отношениях. Регулярные совместные заседания ведомств, совместные военные учения, достижение Россией 50% доли во внешнеторговом обороте Беларуси, доминирование российской повестки и российских подходов в белорусском медиапространстве наполнили договор о Союзном государстве реальным содержанием. 

Вместе с етм, как отмечают эксперты, поскольку союзная интеграция достигла за март-апрель рекордного уровня в интенсивности коммуникации и координации, маловероятно, что на май-июнь можно экстраполировать тренды предыдущего периода. Вероятнее всего, если Россия так и не приступит к финансированию проектов, одобренных в ходе союзных заседаний и совещаний, а Беларусь не совершит шаги по реальному углублению интеграции, существующие конфликты могут выйти на президентский уровень. "В любом случае вряд ли в мае-июне интенсивность связей продолжит нарастать", - говорится в новом выпуске "Минского барометра".
 
 
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Если Россия так и не приступит к финансированию проектов, одобренных в ходе союзных заседаний, существующие конфликты между Минском и Москвой могут выйти на...
 
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