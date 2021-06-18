Действующий арбитр ЧБ Василевич станет новым директором «Минска»









известно Tribuna.com, действующий арбитр Андрей Василевич станет новым директором ФК «Минск». Как сталоTribuna.com, действующий арбитр Андрей Василевич станет новым директором ФК «Минск».





Шлойдо возглавил СДЮШОР «Смена» в июле 2000 года. В 2020-м он подписал провластное письмо.





Сообщалось, что 305 работников клуба «Минск» подписали письмо в поддержку Шлойдо. Письмо было отправлено в вышестоящие структуры. Отметим, что управление спорта и туризма Мингорисполкома, которому и подчиняется «Минск», не против продлить контракт со Шлойдо до 2023 года. Однако против пролонгирования соглашения оказался министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.





Команды «Минска», выступающие в высшей лиге чемпионатов Беларуси-2021, на часть своих матчей выходили в майках в поддержку председателя клуба.





Сообщалось и о том, что Игорь Цаплюк или Андрей Леончик могут сменить Шлойдо на посту председателя ФК «Минск».





Андрей Василевич возглавляет кафедру футбола и хоккея в Белорусском государственном университете физкультуры и спорта. В декабре 2020-го он подписал провластное письмо.





В мае 2019 года из рук председателя АБФФ Владимира Базанова Василевич получил тренерскую лицензию УЕФА категории «С». На протяжении четырех месяцев рефери изучал тонкости тренировочного процесса в детско-юношеском футболе.





На матчи высшей лиги Василевича стали назначать, когда судье исполнилось 26 – еще в 2013-м.





Известно, что бригада Василевича назначена обслуживать ближайший матч 13 тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и БАТЭ.







