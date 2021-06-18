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Действующий арбитр ЧБ Василевич станет новым директором «Минска»

18.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прежний многолетний руководитель клуба Игорь Шлойдо покинул «Минск» по истечении срока действия контракта, а в отставку подали его зампред по основной деятельности Сергей Ковалев и директор СДЮШОР по футболу и бейсболу Виталий Тараканов.



Как стало известно Tribuna.com, действующий арбитр Андрей Василевич станет новым директором ФК «Минск».

Шлойдо возглавил СДЮШОР «Смена» в июле 2000 года. В 2020-м он подписал провластное письмо.

Сообщалось, что 305 работников клуба «Минск» подписали письмо в поддержку Шлойдо. Письмо было отправлено в вышестоящие структуры. Отметим, что управление спорта и туризма Мингорисполкома, которому и подчиняется «Минск», не против продлить контракт со Шлойдо до 2023 года. Однако против пролонгирования соглашения оказался министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Команды «Минска», выступающие в высшей лиге чемпионатов Беларуси-2021, на часть своих матчей выходили в майках в поддержку председателя клуба.

Сообщалось и о том, что Игорь Цаплюк или Андрей Леончик могут сменить Шлойдо на посту председателя ФК «Минск».

Андрей Василевич возглавляет кафедру футбола и хоккея в Белорусском государственном университете физкультуры и спорта. В декабре 2020-го он подписал провластное письмо.

В мае 2019 года из рук председателя АБФФ Владимира Базанова Василевич получил тренерскую лицензию УЕФА категории «С». На протяжении четырех месяцев рефери изучал тонкости тренировочного процесса в детско-юношеском футболе.

На матчи высшей лиги Василевича стали назначать, когда судье исполнилось 26 – еще в 2013-м.

Известно, что бригада Василевича назначена обслуживать ближайший матч 13 тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и БАТЭ.
 
Теги: Минск
 
 
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Прежний многолетний руководитель клуба Игорь Шлойдо покинул «Минск» по истечении срока действия контракта, а в отставку подали его зампред по основной...
 
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