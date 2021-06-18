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Убийство Шеремета: Украина просит 4 страны проверить версию о белорусском следе
Источник материала: Партизан
Украинское следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета просит другие страны проверить версию о белорусском следе. В частности, запросы разослали четырем странам.
Фото: журналист Павел Шеремет (ria ru)
Об этом в интервью censor.net
По его словам,
"Сейчас международные поручения направлены в Республику Беларусь, Литву, Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию. Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном белорусский след в деле Шеремета", - отметил Цуцкиридзе.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. На сегодня в деле фигурируют три человека - музыкант и бывший военный Андрей Антоненко, медик Юлия Кузьменко и волонтер Яна Дугарь. Все они уже находятся не под стражей.
Слухи о белорусском следе активизировались, когда бывший офицер Игорь Макар обнародовал записи разговоров КГБ Беларуси о вариантах устранения Шеремета.
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Украинское следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета просит другие страны проверить версию о белорусском следе. В частности, запросы разослали...
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