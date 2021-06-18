Убийство Шеремета: Украина просит 4 страны проверить версию о белорусском следе





Фото: журналист Павел Шеремет (ria ru)





рассказал замглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе. Об этом в интервью censor.netзамглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.





пишет РБК-Украина белорусский след остается одной из версий убийства Шеремета с учетом его критических высказываний в отношении действующего режима. По его словам,РБК-Украина белорусский след остается одной из версий убийства Шеремета с учетом его критических высказываний в отношении действующего режима.





"Сейчас международные поручения направлены в Республику Беларусь, Литву, Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию. Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном белорусский след в деле Шеремета", - отметил Цуцкиридзе.





Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. На сегодня в деле фигурируют три человека - музыкант и бывший военный Андрей Антоненко, медик Юлия Кузьменко и волонтер Яна Дугарь. Все они уже находятся не под стражей.





Слухи о белорусском следе активизировались, когда бывший офицер Игорь Макар обнародовал записи разговоров КГБ Беларуси о вариантах устранения Шеремета.







