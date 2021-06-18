Фанаты сборной Украины спели на Евро-2020 кричалку о Путине. Депутаты РФ требуют наказания

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пишет Sport24. В нелегитимной Госдуме России не оставили это без внимания: призывают UEFA "жестко отреагировать",Sport24.





Как выразился член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев, кричалка – это некая "хорошо спланированная провокация" и "полная ахинея", а фанатов "кто-то заводит, никак они не могут успокоиться".





Российский депутат призывает запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро и оштрафовать УАФ. Говорит, UEFA "обязан" это сделать.





Олимпийская чемпионка и депутат-едрос в Госдуме Светлана Журова пригрозила, что "это так просто оставлять нельзя", и что МИД РФ может подать в суд иск за "оскорбление личности и достоинства" Путина. Она требует выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране-хозяйке матча Румынии.





Известный украинофоб, депутат Госдумы Николай Валуев заверил, что "реакция безусловно будет" и пожаловался, что "мы болеем за украинскую сборную", а ее фанаты оскорбляют Путина.





Экс-тренер в том числе донецкого "Металлурга" Сергей Ташуев заявил, что "не нужно уделять этому большого внимания", и тут же сказал, что кричалка – это "огульная, неправильная и несправедливая критика", а фанаты – "одурманены" и "забыли о культуре".





Мимо внимания росСМИ не прошло и то, что в одном из киевских баров на афише матчей вместо "сборная России" было написано "оккупанты".





- 17 июня в Бухаресте украинская команда в изматывающем противостоянии одолела македонцев со счетом 2:1 и сохранила шансы на выход из группы после стартового поражения Нидерландам (2:3).





- Впервые "песню" о Путине исполнили ультрас "Металлиста" и "Шахтера" перед одним из матчей УПЛ весной 2014 года.

Ранее Путин ответил на обвинения Байдена: Кто как обзывается, тот так и сам называется.



















