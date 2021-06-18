ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусы спросили у властей, считать ли флаг России нацистским. И вот что им ответили

18.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В конце мая на портале «Удобный город» была составлена петиция с просьбой к властям разъяснить: будет ли признан государственный флаг России нацистским из-за того, что во время Второй мировой войны его использовали коллаборационистские организации.

Петицию отправили в Совет министров. Ответ почему-то пришел из парламента.

В петиции говорилось:

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» (далее – Закон) 14 мая 2021 г. подписан А.Г. Лукашенко.

Согласно статье 1, «нацистская символика и атрибутика – флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ВОЕННЫМИ И ИНЫМИ СТРУКТУРАМИ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЯМИ, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны».

[…]

Участниками РОА (Российская освободительная армия Андрея Власова, военизированное коллаборационистское формирование из советских граждан. - Прим. The Village Беларусь) в качестве флага использовался российский триколор.

По данным А.Каращука и С.Дробязко, стрелковый батальон Гвардейской бригады РОА три раза привлекался к участию в антипартизанских операциях.

Исходя из вышеизложенного, имеются достаточные основания полагать, что действие Закона будет распространяться в том числе и на один из государственных символов Российской Федерации - флаг, который, после вступления в силу Закона, будет признан Республикой Беларусь нацистской символикой.

[…]

На основании изложенного […] просим пояснить:

  Какие меры будут приняты компетентными органами после вступления в силу Закона «О недопущении реабилитации нацизма» для недопущения публичного демонстрирования флага Российской Федерации, как символики, использовавшейся военной организацией, сотрудничавшей с фашистскими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны?

Будут ли введены ограничения публичного демонстрирования одного из официальных символов Российской Федерации посредством телевидения, в том числе в эфире российских телеканалов, вещающих на территории нашей страны, Интернет-ресурсов, печатных изданий?

Из парламента (Палаты представителей Национального собрания) пришел ответ за подписью председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадия Давыдько. В кратком ответе сказано:

Сообщаем, что в соответствии с частью четвертой статьи 12 Закона перечни организаций и иных структур, указанных в определении термина «нацистская символика и атрибутика», а также самой нацистской символики и атрибутики определяются Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, Комитетом государственной безопасности и Национальной академией наук Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце мая на портале «Удобный город» была составлена петиция с просьбой к властям разъяснить: будет ли признан государственный флаг России нацистским из-за того,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин и Байден в Женеве почти не говорили о Беларуси. Может так и лучше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by