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Хозяйку гродненского магазина оштрафовали за пикет «под видом продажи»

18.06.2021 18:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Хозяйка гродненского магазина национальной символики «Адметнасць» Ольга Веремеенко оштрафована на 2030 рублей (70 базовых величин).

Хозяйку гродненского магазина оштрафовали за пикет «под видом продажи»

Решение вынес 18 июня суд Ленинского района областного центра, передает БелаПАН.

Веремеенко обвинили в том, что 3 июня она участвовала в пикетировании путем «демонстрации продукции с бело-красно-белым флагами и гербом "Погоня" под видом их продажи» (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

Ей запретили продавать товары в бело-красных цветах и с «Погоней». Все изъятые ранее товары, за исключением трех маек, суд постановил уничтожить.

Веремеенко задержали 3 июня и держали в изоляторе гродненской тюрьмы трое суток. Там у женщины случился гипертонический криз, ей вызывали скорую помощь. Как и другим «политическим», ей запрещали сидеть в камере с 6:00 до 22:00. На следующий день после освобождения у владелицы магазина, по ее словам, также поднималось давление.

 
 
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Хозяйка гродненского магазина национальной символики «Адметнасць» Ольга Веремеенко оштрафована на 2030 рублей (70 базовых величин).
 
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