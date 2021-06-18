Как противостоять санкционному давлению Запада – мнение экспертов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Введение санкций во многом стимулирует развитие интеграционных процессов Беларуси и России, к такому выводу пришли участники круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

О санкциях "старых" и "новых"

По словам депутата Андрея Савиных, санкции против Республики Беларусь вводились коллективным Западом начиная с 1996 года. Во многом в нынешний список снова попали те же предприятия.

"По сути дела Беларусь без санкций существовала всего 3-5 лет всей своей суверенной истории. Но, тем не менее, это не остановило нашего развития, хотя в определенной степени затормозило. Как минимум на уровне темпов развития нефтепереработки", – сказал Савиных.

Доктор экономических наук Ирина Новикова отметила, что республика во многом научилась жить под санкциями. К тому же новая экономическая модель, формирование глобальных мировых рынков позволяют максимально быстро диверсифицировать экспортную логистику.

"Ситуация не смертельная. Если говорить в целом по экспорту, наши рынки не в Европе. Если говорить про пищевую продукцию, то основные наши рынки – Россия, Китай, Юго-Восточная Азия", – сказала Новикова.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что нивелировать экономические потери из-за введения санкций возможно за счет интеграционных процессов в экономике Союзного государства и совместного укрепления позиций на рынке ЕАЭС.

"Сценарий является наиболее перспективным с точки зрения будущего, но, кроме углубления союзной интеграции, необходима еще союзная контрсанкционная политика, потому что на Россию давят значительно сильнее. А углубление интеграции – это скорее вопрос проектирования общего будущего", – считает российский эксперт Семен Уралов.

Об экономических кластерах

С точки зрения экономики должна меняться сама концепция интеграции. Беларуси и России сегодня особенно важно формировать единое инновационное пространство. В нем должны взаимодействовать не отдельные предприятия, а кластерные организации.

"То есть будет развиваться не одно предприятие, которое с российским взаимодействует, а целая отраслевая группа. Мощная, стоящая на одной платформе", – пояснила Новикова.

В качестве примера спикер привела проект еще Советского Союза об освоении космоса. В этой программе были задействованы сотни предприятий по всей стране, из продукций которых собирали космические аппараты. Сегодня, считают спикеры, нет особых проблем создать отраслевые кластеры от Минска до Владивостока. Но при условии, если будут решен вопрос инвестиций.

Об единой валюте

"Предельно важный вопрос для нашего макрорегиона – выход на создание независимой суверенной валюты. Ни российский, ни белорусский рубль сегодня не являются суверенной валютой", – рассказал Савиных.

По его мнению, страны зависят от Бреттон-Вудских соглашений и тех рамок, которые были установлены системами "Базель I", "Базель II", "Базель III.

"Система работает таким образом, что у нас существует негласный запрет на развитие, в том числе финансирование кластеров, за счет собственных средств. Развиваться можно только за счет привлечения иностранных инвестиций, а логика этого процесса означает, что мы должны отдать самые доходные отрасли экономики иностранным инвесторам", – пояснил Савиных.