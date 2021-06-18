Грузинский, армянский, азербайджанский: рецепты кавказского шашлыка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik обратился к классике и выяснил, в чем отличие рецептов приготовления мяса у разных народов Кавказа. Чтобы оценить все отличия и тонкости вкуса, можно провести шашлычный марафон на несколько выходных или посвятить кулинарным экспериментам часть отпуска.

Самый простой способ подготовиться к пикнику – купить маринованное мясо в магазине. Но тогда есть риск получить несвежий продукт "с душком", замаскированным большим количеством уксуса и специй. К тому же сам процесс приготовления – хороший повод отвлечься от повседневности и уже на этапе заготовки шашлыка.

Армяне предпочитают минимализм

Шашлык в Армении известен под названием хоровац. И местные повара ратуют за минимальное количество ингредиентов, чтобы не затмить вкус самого мяса. В классическом варианте это лук, соль и черный перец, но можно сделать и маринад "для себя" – добавить кориандр, базилик или хмели-сунели.

Хороший хоровац получается только из свежей, но полежавшей 2-3 дня в холодильнике свинины, замороженную лучше не использовать. А сочный шашлык получается из жирных частей туши – ошейка или грудинки на кости. Куски нарезаются поперек волокон, с луком их не смешивают, а маринуют слоями: мясо, соль, специи, лук и так далее. На килограмм мяса приходится 400 г лука и 15 г соли (важно, чтобы она была крупной). Далее добавляется черный перец и немного паприки (больше для цвета). Некоторые вливают чуть-чуть воды для лучшего смешивания ингредиентов.

Посуду желательно плотно закрыть и оставить в холодильнике минимум на 12 часов.

Нанизывать мясо можно вперемешку с луком, часто не крутить, держать по 2-3 минуты, пока не проявится румяная корочка, готовить лучше не на углях, а на дровах (для аромата добавляют виноградную лозу), угли не должны давать сильный жар, иначе шашлык подгорит, а внутри останется сырым.

Грузины экспериментируют с вином

Свое название шашлыка есть и в Грузии – мцвади. Рекомендации по выбору мяса аналогичны армянским. Нарезая куски свинины, на каждом оставляют немного жира: он расплавится и сделает готовое мясо более сочным и мягким.

В классическом варианте маринада как такового нет. Мясо засыпают солью, молотым перцем и специями, а затем сильно мнут руками.

Но со временем грузины разнообразили рецептуру шашлыков с помощью маринада.

Винный

Например, нарезанный кольцами лук посыпают черным перцем и солью, паприкой и кориандром (по 2 грамма на килограмм мяса), тимьяном. Все это заливается стаканом красного сухого вина и перемешивается. Заготовку достаточно выдержать два часа при комнатной температуре.

Йогуртный

Мясо для начала заливают 4-5 столовыми ложками лимонного сока и 1-1,5 стакана несладкого йогурта, затем добавляют традиционные соль и перец и тщательно растирают руками.

Выбирая дрова для жарки, грузины отдают предпочтение фруктовым деревьям и также советуют класть в мангал виноградные ветки.

Промаринованное мясо насаживают на шампуры, чередуя с разными овощами – томатами и баклажанами.

При переворачивании шашлыки обрызгивают вином или лимонным соком. А немного растительного масла обеспечит корочку.

Азербайджанцы готовят в хорошем настроении

Местные кулинары готовят шашлык только в подходящем настроении. И предлагают выбирать молодую баранину. Особенно ценны ребра. Срезанную мякоть (1,2 кг на 6 шампуров) нужно отделить от жира и прожилок, затем посыпать солью (по вкусу), красным молотым перцем (2 ст. л.), зирой (1,5 ч. л.), семенами фенхеля (0,5 ч. л.). Луковицу при желании пропускают через мясорубку, добавляют чеснок (четыре зубчика) и пучок кинзы. Все это заливают винным уксусом или сухим вином (150 мл).

Обработанное мясо выдерживается на холоде от 12 до 18 часов. Нанизывать на шампуры куски нужно плотно, выжимая лишнюю влагу, укладывать заготовки на мангал рекомендуют как можно ближе друг к другу (баранина получится сочнее).

В отличие от грузинского варианта, овощи советуют жарить отдельно. И впоследствии их можно преобразовать в соус: размять в емкости, присыпать зеленью кинзы и укропа, мятой, а затем залить красным сухим вином.

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