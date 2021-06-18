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В Беларуси опять разрешили большие пластиковые стаканы и трубочки

18.06.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МАРТ сократил список одноразовой пластиковой посуды, которую нельзя использовать и продавать в заведениях общепита. Из него исключили стаканы объемом от 300 мл, трубочки для напитков, контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

В Беларуси опять разрешили большие пластиковые стаканы и трубочки
Фото: pixabay.com

Ранее эти позиции включили в этот перечень также решением МАРТ. Нынешняя корректировка перечня связана с желанием властей «не допустить ухудшения экономической ситуации в сфере общепита», так как по этим позициям отсутствует альтернатива из экологических материалов, передает TUT.by.

В списке запрещенной пластиковой посуды остались вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, коробки (кроме для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий), чашки.

 
 
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МАРТ сократил список одноразовой пластиковой посуды, которую нельзя использовать и продавать в заведениях общепита. Из него исключили стаканы объемом от 300 мл,...
 
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