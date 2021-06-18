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Украинские депутаты рассмотрят проект постановления о приостановке дипотношений с Беларусью

18.06.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Верховной раде Украины 18 июня зарегистрирован проект постановления о заявлении парламента «О прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, за исключением тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных».

Украинские депутаты рассмотрят проект постановления о приостановке дипотношений с Беларусью
Источник: eurosolidarity.org

Данные из регистрационной карточки проекта свидетельствуют, что его инициаторами являются народные депутаты Алексей Гончаренко, Ирина Фриз, Игорь Гузь, Юлия Клименко, София Федина, Оксана Савчук и Николай Княжицкий, передает БелаПАН.

Фотокопию проекта постановления, а также самого заявления Гончаренко разместил в своем телеграм-канале.

Верховной раде предлагается официально заявить о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, решительно осудить «многочисленные факты преследования и насилия в отношении граждан Беларуси, препятствования реализации ими права на свободу мирных собраний и выражения мнений и убеждений» относительно президентских выборов.

Предлагается с момента принятия постановления «приостановить любые дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных».

Парламенту также предлагается призвать правительства демократичных иностранных государств мира ввести персональные санкции против Александра Лукашенко, председателя и членов Центризбиркома, руководства МВД, КГБ и других представителей высших органов власти Беларуси, причастных к фальсификации результатов президентских выборов, системным и массовым нарушениям прав и свобод человека, сотрудничеству с организациями в так называемых ДНР и ЛНР.

 
 
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В Верховной раде Украины 18 июня зарегистрирован проект постановления о заявлении парламента «О прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью,...
 
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