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Финал Евро-2020 заберут у Лондона?! УЕФА пригрозил Англии
Источник материала: Партизан
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Это может произойти, если британские власти не отменят обязательный карантин для 2,5 тыс чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата.
Об этом сообщает Times.
УЕФА заявлял,
В Британии обсуждают предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от необходимости самоизоляции.
Сейчас десятидневная изоляция требуется для людей, прибывающих из стран, которые находятся в "желтом" или "красном" списке.
Напомним, Украина прервала безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Это может произойти, если британские власти не отменят...
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