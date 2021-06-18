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Савиных выдвинул идею сверенной валюты на постсоветском пространстве

18.06.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных на круглом столе в Sputnik Беларусь озвучил идею создания суверенной валюты для бывших советских республик.



По словам депутата, пишет Office Life, этот вопрос становится предельно важным «для нашего макрорегиона». Савиных напомнил, что пока такие валюты, как белорусский или российский рубль, не являются суверенными.

Мы зависим от Бреттон-Вудских соглашений и от тех рамок, которые были установлены системами «Базель I», «Базель II» и «Базель III»… По сути дела, система устроена таким образом, что у нас существует негласный запрет на развитие, в том числе на развитие финансирования за счет собственных средств.
Отсюда, по мнению Савиных, вытекает потребность развиваться за счет иностранных инвестиций. Это означает запуск зарубежных инвесторов в самые доходные отрасли, а затем и вывод части прибыли. Если решать проблему за счет экспорта, то это будут товары-полуфабрикаты.

Эту проблему сейчас решает Китай, и эта проблема стоит перед нами очень серьезно.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных на круглом столе в Sputnik Беларусь озвучил идею создания суверенной...
 
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