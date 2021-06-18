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Савиных выдвинул идею сверенной валюты на постсоветском пространстве
Источник материала: Партизан
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных на круглом столе в Sputnik Беларусь озвучил идею создания суверенной валюты для бывших советских республик.
По словам депутата,
Мы зависим от Бреттон-Вудских соглашений и от тех рамок, которые были установлены системами «Базель I», «Базель II» и «Базель III»… По сути дела, система устроена таким образом, что у нас существует негласный запрет на развитие, в том числе на развитие финансирования за счет собственных средств.
Отсюда, по мнению Савиных, вытекает потребность развиваться за счет иностранных инвестиций. Это означает запуск зарубежных инвесторов в самые доходные отрасли, а затем и вывод части прибыли. Если решать проблему за счет экспорта, то это будут товары-полуфабрикаты.
Эту проблему сейчас решает Китай, и эта проблема стоит перед нами очень серьезно.
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Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных на круглом столе в Sputnik Беларусь озвучил идею создания суверенной...
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