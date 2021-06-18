Савиных выдвинул идею сверенной валюты на постсоветском пространстве









пишет Office Life, этот вопрос становится предельно важным «для нашего макрорегиона». Савиных напомнил, что пока такие валюты, как белорусский или российский рубль, не являются суверенными. По словам депутата,Office Life, этот вопрос становится предельно важным «для нашего макрорегиона». Савиных напомнил, что пока такие валюты, как белорусский или российский рубль, не являются суверенными.





Мы зависим от Бреттон-Вудских соглашений и от тех рамок, которые были установлены системами «Базель I», «Базель II» и «Базель III»… По сути дела, система устроена таким образом, что у нас существует негласный запрет на развитие, в том числе на развитие финансирования за счет собственных средств.

Отсюда, по мнению Савиных, вытекает потребность развиваться за счет иностранных инвестиций. Это означает запуск зарубежных инвесторов в самые доходные отрасли, а затем и вывод части прибыли. Если решать проблему за счет экспорта, то это будут товары-полуфабрикаты.





Эту проблему сейчас решает Китай, и эта проблема стоит перед нами очень серьезно.