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После изменений в УК тысячи заключенных выйдут на свободу раньше
Источник материала: Навiны
В Уголовный кодекс внесены изменения о правилах зачета сроков содержания под стражей. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего и усиленного режима (раньше было день за день), куда по решению суда направляют большинство осужденных к лишению свободы.
Поскольку нововведение
Для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого, особого режима и тюрьмах, ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.
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В Уголовный кодекс внесены изменения о правилах зачета сроков содержания под стражей. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего и...
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