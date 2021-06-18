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Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 300 млн подписчиков в Instagram

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 300 млн подписчиков в Instagram

Футболист сборной «Португалии» и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 300 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

На втором месте по количеству подписчиков в Instagram расположился голливудский актер Дуэйн Джонсон (246 млн). Замыкает топ-3 певица Ариана Гранде (244 млн).

Среди всех аккаунтов в Instagram, которые принадлежат не только конкретным людям, больше всего подписчиков у самой компании – 397 млн.

В 2018 году Криштиану Роналду впервые стал обладателем звания «самый популярный человек» в Instagram – тогда португалец преодолел отметку 144 млн подписчиков. В январе 2021 года спортсмен набрал 250 млн подписчиков.

Фото: instagram / cristiano

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Футболист сборной «Португалии» и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 300 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram....
 
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