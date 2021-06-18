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В Эстонии запустят первые в мире беспилотные микроавтобусы на водородном топливе
Источник материала: ОНТ
С 5 июля в Эстонии начнут работу беспилотные микроавтобусы на водородном топливе. Это первый подобный транспорт в мире,
Беспилотный шаттл может вмещать шесть пассажиров. Водитель в микроавтобусе не предусмотрен. Также транспортом можно управлять дистанционно.
Шаттлы были разработаны компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом. Данные микроавтобусы позиционируют как транспорт для небольших перевозок.
Беспилотники называют экологически чистой альтернативой личным авто.
Фото: Auve Tec
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С 5 июля в Эстонии начнут работу беспилотные микроавтобусы на водородном топливе. Это первый подобный транспорт в мире, сообщает ERR. Беспилотный шаттл может вмещать...
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