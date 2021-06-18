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В Эстонии запустят первые в мире беспилотные микроавтобусы на водородном топливе

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Эстонии запустят первые в мире беспилотные микроавтобусы на водородном топливе

С 5 июля в Эстонии начнут работу беспилотные микроавтобусы на водородном топливе. Это первый подобный транспорт в мире, сообщает ERR.

Беспилотный шаттл может вмещать шесть пассажиров. Водитель в микроавтобусе не предусмотрен. Также транспортом можно управлять дистанционно.

Шаттлы были разработаны компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом. Данные микроавтобусы позиционируют как транспорт для небольших перевозок.

Беспилотники называют экологически чистой альтернативой личным авто.

Фото: Auve Tec

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С 5 июля в Эстонии начнут работу беспилотные микроавтобусы на водородном топливе. Это первый подобный транспорт в мире, сообщает ERR. Беспилотный шаттл может вмещать...
 
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