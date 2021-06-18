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Скованные одной цепью на 123 дня влюбленные сняли ее и расстались

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скованные одной цепью на 123 дня влюбленные сняли ее и расстались

В Украине пара сковала себя цепью на четыре месяца. Лишившись от «оков», молодые люди решили расстаться. На необычную историю обращает внимание «Страна».

14 февраля 2021 года Александр и Виктория сковали себя цепью, чтобы провести с ней следующие 123 дня. Тем самым молодые люди намеревались попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а после регистрации рекорда – продать цепь за три миллиона долларов.

14 мая цепь должны были снять, но пара решила оставить ее до проведения аукциона. 26 мая Александр и Виктория заявили, что намерены пожениться.

Украинцев расковали 17 июня. После этого молодые люди признались, что они расстаются. Но экс-влюбленные все еще ждут аукцион, чтобы продать цепь, которую они носили 123 дня. 

Фото: страница Виталия Зорина во «ВКонтакте»

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В Украине пара сковала себя цепью на четыре месяца. Лишившись от «оков», молодые люди решили расстаться. На необычную историю обращает внимание «Страна». 14 февраля...
 
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