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Белорусские авиационные власти обратились с письмом к руководству ICAO

18.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские авиационные власти обратились с письмом к руководству ICAO с требованием предоставить данные объективного контроля рейса Афины-Вильнюс, который вынужденно сел в Минске 23 мая. 

Несмотря на то, что с момента посадки прошло более трех недель, этих данных в распоряжении белорусской стороны нет, как и неизвестно кто входит в состав комиссии ICAO, которая проводит расследование.  

Несмотря на международное давление Беларусь продолжает развивать гражданскую авиацию. Уже в этом году в стране начнут готовить лётчиков гражданских судов. Государственная академия авиации будет их готовить вместе со специалистами и на аэродроме Минского аэроклуба ДОСААФ. Специально для этого обновляется парк самолетов. Сегодня сюда поступил новый борт для первоначального обучения пилотов. Разработан учебный план. Время обучения составит 4,5 года. 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские авиационные власти обратились с письмом к руководству ICAO с требованием предоставить данные объективного контроля рейса Афины-Вильнюс, который...
 
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