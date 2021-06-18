«Я так не выгляжу»: пользователи TikTok обвинили соцсеть в применении бьюти-фильтра без их разрешения. Через пару дней ошибку исправили

Источник материала: ОНТ

Пользователи TikTok пожаловались на невозможности отключить встроенный бьюти-фильтр, который менял параметры лица. Об этом информирует Dazed.

В конце мая Тори Доун рассказала, что испытывает дискомфорт при съемках роликов, так как в жизни она выглядит не так, как в кадре. На видео девушка закрыла ладонью половину лица, чтобы продемонстрировать, как работают фильтры, когда лицо открыто полностью. Так, бьюти-фильтр делал челюсть Тори более узкой. «Я так не выгляжу. Это неестественно», – пожаловалась Доун.

Другие пользователи отмечали , что с новым бьюти-фильтром они похожи на инопланетян.

Издание MIT Technology Review сообщило об этой проблеме в техподдержку TikTok. Бьюти-фильтр был отключен через два дня.

Фото: TikTok / @toridawn817

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