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«Я так не выгляжу»: пользователи TikTok обвинили соцсеть в применении бьюти-фильтра без их разрешения. Через пару дней ошибку исправили
Источник материала: ОНТ
Пользователи TikTok пожаловались на невозможности отключить встроенный бьюти-фильтр, который менял параметры лица. Об этом
В конце мая Тори Доун рассказала, что испытывает дискомфорт при съемках роликов, так как в жизни она выглядит не так, как в кадре. На видео девушка закрыла ладонью половину лица, чтобы продемонстрировать, как работают фильтры, когда лицо открыто полностью. Так, бьюти-фильтр делал челюсть Тори более узкой. «Я так не выгляжу. Это неестественно», – пожаловалась Доун.
Другие пользователи
Издание MIT Technology Review
Фото: TikTok / @toridawn817
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«Я так не выгляжу»: пользователи TikTok обвинили соцсеть в применении бьюти-фильтра без их разрешения. Через пару дней ошибку исправили
Пользователи TikTok пожаловались на невозможности отключить встроенный бьюти-фильтр, который менял параметры лица. Об этом информирует Dazed. В конце мая Тори Доун...
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